Госдума приняла в первом чтении законопроект по обороту оружия

Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты России в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере оборота оружия».

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что документ, в частности, предполагает запрет на распространение в СМИ и интернете информации, содержащей инструкции по самодельному изготовлению огнестрельного оружия, его основных частей и восстановлению списанного оружия.

Также в законопроекте предусматривается отказ в выдаче лицензий на приобретение оружия лицам, осуждённым два раза и более за совершение преступлений, либо подвергнутыми административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством человеку, который находится в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Законопроект предполагает запрет хранения списанного оружия без уведомления Росгвардии, а также запрет хранения оружия, принадлежащего юрлицам, в местах, которые не оборудованы охранной сигнализацией с выводом на пульт охраны частных охранных организаций.

Кроме этого, документ предусматривает, что на владельцев оружия возлагается обязанность сообщить в Росгвардию о приобретении, наличии, продаже и дарении списанного оружия, а также уведомлять Росгвардию о фактах утраты или хищения оружия.

Ранее президент России Владимир Путин предложил серьёзно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.

Также сообщалось, что директор Росгвардии Виктор Золотов считает необходимым возврат к возрастному цензу в 21 год для получения разрешения на оружие.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал законопроект по обороту оружия.