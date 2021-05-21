Попова призвала россиян привиться от коронавируса перед летним сезоном

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» призвала россиян обязательно привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 перед началом летнего сезона.

«Всем, кому можно привиться, а можно всем, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно... Это нужно сделать, обязательно нужно сделать перед летним сезоном», — подчеркнула она.

Попова напомнила, что в России достаточно вакцин от коронавируса, вакцинация доступна во всех прививочных пунктах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавируса.

В Минздраве назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.