Попова призвала россиян привиться от коронавируса перед летним сезоном
- РИА Новости
«Всем, кому можно привиться, а можно всем, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно... Это нужно сделать, обязательно нужно сделать перед летним сезоном», — подчеркнула она.
Попова напомнила, что в России достаточно вакцин от коронавируса, вакцинация доступна во всех прививочных пунктах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавируса.
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.