В Кремле оценили сроки иммунизации населения России от коронавируса

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В Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле оценили сроки иммунизации населения России от коронавируса
  • Reuters

«О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент России Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться», — сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают высказывания главного санитарного врача Анны Поповой об ожидаемой вакцинации населения до 60% раньше осени и спада пандемии коронавируса.

В беседе с kp.ru Попова заявила, что прежде всего нужно понимать, что есть статистические данные, согласно которым производятся эпидемиологические расчёты. По её словам, должно быть вакцинировано не менее 60% от взрослого населения, если удастся сделать это как можно раньше, то наступит «другая жизнь», по качеству очень близкая к тому, что было два года назад.

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