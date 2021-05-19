В Кремле оценили сроки иммунизации населения России от коронавируса
- Reuters
«О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент России Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться», — сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают высказывания главного санитарного врача Анны Поповой об ожидаемой вакцинации населения до 60% раньше осени и спада пандемии коронавируса.
В беседе с kp.ru Попова заявила, что прежде всего нужно понимать, что есть статистические данные, согласно которым производятся эпидемиологические расчёты. По её словам, должно быть вакцинировано не менее 60% от взрослого населения, если удастся сделать это как можно раньше, то наступит «другая жизнь», по качеству очень близкая к тому, что было два года назад.