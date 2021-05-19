В Кремле оценили сроки иммунизации населения России от коронавируса

В Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент России Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться», — сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают высказывания главного санитарного врача Анны Поповой об ожидаемой вакцинации населения до 60% раньше осени и спада пандемии коронавируса.

В беседе с kp.ru Попова заявила, что прежде всего нужно понимать, что есть статистические данные, согласно которым производятся эпидемиологические расчёты. По её словам, должно быть вакцинировано не менее 60% от взрослого населения, если удастся сделать это как можно раньше, то наступит «другая жизнь», по качеству очень близкая к тому, что было два года назад.