В Тверской области зарегистрировали 76 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
С начала пандемии заболели 41 406 жителей, выздоровели 38 870.
В регионе по-прежнему действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей. Продолжается вакцинация.
Также стало известно, что в Нижегородской области выявили 145 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Всего заболели 116 672 человека, из них 111 758 выписаны, в том числе 95 — за минувшие сутки.
Ранее врач Тимур Пестерев призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.