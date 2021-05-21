В Тверской области зарегистрировали 76 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Тверской области зарегистрировали 76 случаев коронавируса, заявили в региональном оперштабе. Выписаны 55 пациентов.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии заболели 41 406 жителей, выздоровели 38 870.

В регионе по-прежнему действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей. Продолжается вакцинация.

Также стало известно, что в Нижегородской области выявили 145 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего заболели 116 672 человека, из них 111 758 выписаны, в том числе 95 — за минувшие сутки.

Ранее врач Тимур Пестерев призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.