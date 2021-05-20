Врач призвал соблюдать масочный режим в общественных местах

Врач Тимур Пестерев призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.

«Во-первых, никто не отменял перчаточно-масочный режим в общественных местах — нужно его соблюдать обязательно... Вторая рекомендация — вакцинироваться в том порядке, который рекомендован для каждой конкретной вакцины, то есть инъекции с разницей в три недели», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, также необходимо соблюдать социальную дистанцию, особенно тем, у кого есть хронические заболевания.

Пестерев пожелал всем быть здоровыми и не бояться прививаться.

Ранее, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.