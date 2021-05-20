Врач призвал соблюдать масочный режим в общественных местах
- РИА Новости
«Во-первых, никто не отменял перчаточно-масочный режим в общественных местах — нужно его соблюдать обязательно... Вторая рекомендация — вакцинироваться в том порядке, который рекомендован для каждой конкретной вакцины, то есть инъекции с разницей в три недели», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, также необходимо соблюдать социальную дистанцию, особенно тем, у кого есть хронические заболевания.
Пестерев пожелал всем быть здоровыми и не бояться прививаться.
Ранее, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.