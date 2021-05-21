В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Татарстане выявили 30 случаев COVID-19, заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Больше всего заболевших — в Казани (15 человек). Всего в республике зарегистрировали 21 170 случаев коронавируса. Выписаны 18 096 пациентов.

Также стало известно, что в Ульяновской области подтвердили 79 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт mosaica.ru. Выздоровели 98 человек.

Ранее врач Тимур Пестерев призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.