В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает inkazan.ru.
Больше всего заболевших — в Казани (15 человек). Всего в республике зарегистрировали 21 170 случаев коронавируса. Выписаны 18 096 пациентов.
Также стало известно, что в Ульяновской области подтвердили 79 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт mosaica.ru. Выздоровели 98 человек.
Ранее врач Тимур Пестерев призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.