Главврач курской больницы рассказал о работе в пандемию

Главный врач областной инфекционной больницы Курска Олег Девянин рассказал о работе во время пандемии.

«В Курской области проходило перепрофилирование больниц и скорой медицинской помощи, на базе городских больниц №1, №4 и №6 были организованы инфекционные отделения в отдельных корпусах, которые работали в ковидном режиме», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил Девянин, в связи со снижением заболеваемости больницы возвращаются к плановой работе.

Он также сообщил, что вакцинация против COVID-19 идёт в регионе активно.

«У нас довольно высокий процент использования вакцины — используется больше 80% от общего количества поступающей в область вакцины», — сказал главврач.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.