Главврач курской больницы рассказал о работе в пандемию
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«В Курской области проходило перепрофилирование больниц и скорой медицинской помощи, на базе городских больниц №1, №4 и №6 были организованы инфекционные отделения в отдельных корпусах, которые работали в ковидном режиме», — заявил он в беседе с Nation News.
Как отметил Девянин, в связи со снижением заболеваемости больницы возвращаются к плановой работе.
Он также сообщил, что вакцинация против COVID-19 идёт в регионе активно.
«У нас довольно высокий процент использования вакцины — используется больше 80% от общего количества поступающей в область вакцины», — сказал главврач.
Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.