В Ставропольском крае выявили 85 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Всего в регионе провели около 1,8 млн исследований на COVID-19. С начала пандемии заболели 54 230 тыс. жителей, выписаны 51 368.
Также стало известно, что в Кировской области выявили 58 случаев коронавирусной инфекции за последние 24 часа, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
На лечении в больницах находятся 1011 пациентов, дома — ещё 1409. Выписаны за сутки 134 человека.
Ранее врач Тимур Пестерев призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.