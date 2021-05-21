В Ставропольском крае выявили 85 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Ставропольском крае зарегистрировали 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 88 пациентов.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Всего в регионе провели около 1,8 млн исследований на COVID-19. С начала пандемии заболели 54 230 тыс. жителей, выписаны 51 368.

Также стало известно, что в Кировской области выявили 58 случаев коронавирусной инфекции за последние 24 часа, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

На лечении в больницах находятся 1011 пациентов, дома — ещё 1409. Выписаны за сутки 134 человека.

Ранее врач Тимур Пестерев призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.