Опрос: 68% россиян считают себя приверженцами ЗОЖ

Приверженцами здорового образа жизни (ЗОЖ) считают себя 68% россиян, причём 18% в этом однозначно уверены, а 50% склоняются к такой оценке. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Каждый третий опрошенный (32%) сообщил, что ЗОЖ — это не про него: 5% заявили об этом без сомнений, а 27% рассказали, что их образ жизни скорее нездоровый, чем здоровый.

Чаще других зожниками в той или иной степени себя считают опрошенные старше 45 лет (71%) и женщины (69% по сравнению с 66% мужчин).

Тех, кто не относит себя к адептам здорового образа жизни, больше среди поколения 35—44-летних (37%).

По мнению каждого второго россиянина, понятие «здоровый образ жизни» в первую очередь включает в себя спорт, зарядку и различную двигательную активность. 42% опрошенных считают, что ЗОЖ — это отсутствие вредных привычек, а 38% говорят, что главное — правильно питаться и не переедать.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех регионов страны.

Ранее член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни.