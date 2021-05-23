Опрос: 68% россиян считают себя приверженцами ЗОЖ
- Pixabay
Каждый третий опрошенный (32%) сообщил, что ЗОЖ — это не про него: 5% заявили об этом без сомнений, а 27% рассказали, что их образ жизни скорее нездоровый, чем здоровый.
Чаще других зожниками в той или иной степени себя считают опрошенные старше 45 лет (71%) и женщины (69% по сравнению с 66% мужчин).
Тех, кто не относит себя к адептам здорового образа жизни, больше среди поколения 35—44-летних (37%).
По мнению каждого второго россиянина, понятие «здоровый образ жизни» в первую очередь включает в себя спорт, зарядку и различную двигательную активность. 42% опрошенных считают, что ЗОЖ — это отсутствие вредных привычек, а 38% говорят, что главное — правильно питаться и не переедать.
Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех регионов страны.
Ранее член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни.