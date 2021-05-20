Врач рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

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Практикующий врач доктор медицинских наук Антон Ершов рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19.
Врач рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Говорят, что мы все переболели, и если переболели несерьёзно, зачем вакцинироваться, раз всё равно переболели легко, переболеем и второй раз легко. На самом деле наоборот: те, кто переболел легко, имеют очень большие шансы в следующий раз переболеть очень тяжело», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если человек переболел легко и/или бессимптомно, то он должен быть первым в очереди на вакцинацию.

Как отметил Ершов, если есть антитела, то сейчас можно не делать прививку, но наличие иммуноглобулинов G — временное явление, через четыре-шесть месяцев они исчезнут. Врач считает, что нужно не пропустить этот момент и своевременно вакцинироваться.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

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