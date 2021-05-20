Гинцбург рассказал о разработке препарата от антибиотикорезистентности

Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в России приступают к третьей фазе исследований медицинского препарата, который сможет решить проблему устойчивости к антибиотикам.

«Следующим препаратом, который может быть востребован всем населением земного шара и не только... это препарат, который решает проблему, связанную с антибиотикорезистентностью», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург подчеркнул, что препарат будет обладать широким спектром действия.

«В настоящее время мы фактически переходим к третьей стадии исследования этого препарата», — добавил он.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.