Гинцбург рассказал о разработке препарата от антибиотикорезистентности
- РИА Новости
«Следующим препаратом, который может быть востребован всем населением земного шара и не только... это препарат, который решает проблему, связанную с антибиотикорезистентностью», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Гинцбург подчеркнул, что препарат будет обладать широким спектром действия.
«В настоящее время мы фактически переходим к третьей стадии исследования этого препарата», — добавил он.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России.