Эксперт дала советы по выбору мёда

Короткая ссылка
Доктор биологических наук, дегустатор Лариса Морева рассказала, как правильно выбирать мёд.
Эксперт дала советы по выбору мёда
  • Pixabay

Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У дегустатора не должно быть никаких посторонних раздражителей — ни шума, ни запаха, нельзя пить кофе. Человек, чтобы определить качество мёда, должен быть чист во всех отношениях. Ложка нам не нужна. Если мы хотим выбрать качественный мёд, мы берём зубочистку или специальную палочку, берём капельку мёда. Сейчас весенний мёд будет светлый, жидкий. Но не надо, чтобы мёд был сильно жидким, если он будет сильно жидким, он будет незрелым, некачественным. Если мы возьмём ложкой, мёд должен стекать и ложиться ленточкой», — пояснила эксперт.

В начале лета лучше покупать мёд акации. Его собирают в июне, но называется он «майский», уточнила она.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить