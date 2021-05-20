Эксперт дала советы по выбору мёда

Доктор биологических наук, дегустатор Лариса Морева рассказала, как правильно выбирать мёд.

Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«У дегустатора не должно быть никаких посторонних раздражителей — ни шума, ни запаха, нельзя пить кофе. Человек, чтобы определить качество мёда, должен быть чист во всех отношениях. Ложка нам не нужна. Если мы хотим выбрать качественный мёд, мы берём зубочистку или специальную палочку, берём капельку мёда. Сейчас весенний мёд будет светлый, жидкий. Но не надо, чтобы мёд был сильно жидким, если он будет сильно жидким, он будет незрелым, некачественным. Если мы возьмём ложкой, мёд должен стекать и ложиться ленточкой», — пояснила эксперт.

В начале лета лучше покупать мёд акации. Его собирают в июне, но называется он «майский», уточнила она.

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