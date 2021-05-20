Врач рассказал, как избежать тяжёлых последствий от травм и ушибов

Травматолог-ортопед АО «Медицина» Александр Шелепов рассказал, как избежать тяжёлых последствий от травм и ушибов.

«Специфика многих травм заключается в том, что их течение может кардинально меняться, и уже на следующий день пустяковый ушиб может вызвать отёк, ограничить подвижность сустава и доставить сильную боль», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, зачастую такие травмы возникают в ходе активных игр, например, футбола и баскетбола, когда человек не обращает внимание на боль, продолжает играть и только после осознаёт степень тяжести повреждения.

Как отметил Шелепов, все болевые симптомы можно ослабить на домедицинском уровне, в частности, допустимо приложить что-то холодное к месту ушиба.

«Не нужно прикладывать холодный предмет непосредственно к коже, а лучше завернуть его в тонкую ткань. Холодный компресс необходимо держать в месте травмы не более 15 минут, затем следует сделать перерыв на 10 минут и приложить холод повторно», — уточнил врач.

Он добавил, что необходимо безотлагательно обратиться к врачу.

В феврале завотделением медицинской реабилитации Сеченовского университета травматолог-ортопед Константин Терновой беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, как избежать травм при падении в гололёд.