Врач заявила о необходимости регулярно вакцинироваться от коклюша

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Врач-терапевт Ирина Ярцева призвала регулярно вакцинироваться от коклюша.
Врач заявила о необходимости регулярно вакцинироваться от коклюша
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

«Эта инфекция не опасна для здорового взрослого населения, опасна она для детей, потому что дыхательные пути у деток и так маленькие, а коклюш вызывает именно отёк дыхательных путей», — заявила она в беседе с НСН.

Как отметила Ярцева, стойкого иммунитета к коклюшу нет и помочь может только вакцинация.

«Взрослым людям надо вакцинироваться раз в десять лет минимум, даже раз в семь лет, чтобы не передать инфекцию детям», — считает врач.

По её словам, специальная вакцина разработана и для беременных.

Ранее, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.

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