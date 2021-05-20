В Крыму зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за сутки

В Крыму зарегистрировали 89 случаев коронавируса за сутки, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает kp.ru.

Как отметил Аксёнов, четыре жителя переносят инфекцию бессимптомно, 61 самостоятельно обратился за медпомощью, 28 ранее контактировали с заболевшими.

Лаборатории обследовали на COVID-19 2939 человек за минувшие 24 часа.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге провели 25 647 тестов на коронавирус за сутки, передавали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В единую региональную информационно-справочную службу обратились 12 303 раза. Речь идёт о вопросах, связанных с коронавирусом.

Ранее профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.