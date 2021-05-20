В Крыму зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за сутки
- ©Виталий Тимкив
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Как отметил Аксёнов, четыре жителя переносят инфекцию бессимптомно, 61 самостоятельно обратился за медпомощью, 28 ранее контактировали с заболевшими.
Лаборатории обследовали на COVID-19 2939 человек за минувшие 24 часа.
В свою очередь, в Санкт-Петербурге провели 25 647 тестов на коронавирус за сутки, передавали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
В единую региональную информационно-справочную службу обратились 12 303 раза. Речь идёт о вопросах, связанных с коронавирусом.
Ранее профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.