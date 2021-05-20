В Крыму зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за сутки

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В Крыму зарегистрировали 89 случаев коронавируса за сутки, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
В Крыму зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за сутки
  • ©Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Как отметил Аксёнов, четыре жителя переносят инфекцию бессимптомно, 61 самостоятельно обратился за медпомощью, 28 ранее контактировали с заболевшими.

Лаборатории обследовали на COVID-19 2939 человек за минувшие 24 часа.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге провели 25 647 тестов на коронавирус за сутки, передавали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В единую региональную информационно-справочную службу обратились 12 303 раза. Речь идёт о вопросах, связанных с коронавирусом.

Ранее профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.

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