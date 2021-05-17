Эпидемиолог оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19

Профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Nation News.

«Необходимо сезонно вакцинироваться от коронавируса, так как к моменту сезонного подъёма роста респираторных инфекций основная масса населения должна иметь иммунную систему», — заявил он на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

По его словам, нужно просто научиться жить в новых обстоятельствах.

Как отметил Яковлев, имеет смысл вакцинироваться и переболевшим коронавирусом, если в организме после болезни не были найдены антитела.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.