Эпидемиолог оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.
Эпидемиолог оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

«Необходимо сезонно вакцинироваться от коронавируса, так как к моменту сезонного подъёма роста респираторных инфекций основная масса населения должна иметь иммунную систему», — заявил он на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».

По его словам, нужно просто научиться жить в новых обстоятельствах.

Как отметил Яковлев, имеет смысл вакцинироваться и переболевшим коронавирусом, если в организме после болезни не были найдены антитела.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить