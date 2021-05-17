Эпидемиолог оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
«Необходимо сезонно вакцинироваться от коронавируса, так как к моменту сезонного подъёма роста респираторных инфекций основная масса населения должна иметь иммунную систему», — заявил он на пресс-конференции, организованной медиагруппой «Патриот».
По его словам, нужно просто научиться жить в новых обстоятельствах.
Как отметил Яковлев, имеет смысл вакцинироваться и переболевшим коронавирусом, если в организме после болезни не были найдены антитела.
В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.