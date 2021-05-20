Эксперт дал советы по выбору клубники

Короткая ссылка
Агроном Михаил Воробьёв рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке клубники.
Эксперт дал советы по выбору клубники
  • Pixabay

Об этом сообщает радиостанция Sputnik.

«Клубника должна быть полностью покрасневшей, а не зелёной. Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдёт до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат не дотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то её сорвали рано и вкус у неё будет не очень хороший», — сказал Воробьёв.

Также специалист предложил продегустировать ягоды перед покупкой, предварительно вымыв их.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по покупке качественной рыбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить