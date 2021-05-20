Эксперт дал советы по выбору клубники

Агроном Михаил Воробьёв рассказал, на что стоит обращать внимание при покупке клубники.

Об этом сообщает радиостанция Sputnik.

«Клубника должна быть полностью покрасневшей, а не зелёной. Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдёт до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат не дотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то её сорвали рано и вкус у неё будет не очень хороший», — сказал Воробьёв.

Также специалист предложил продегустировать ягоды перед покупкой, предварительно вымыв их.

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