Ракова высказалась об ответственности тех, кто не хочет заниматься здоровьем

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова высказала мнение, что человек, систематически не занимающийся своим здоровьем, должен нести ответственность, в том числе финансовую.

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично какую-то ответственность, в том числе финансовую, за это должен нести», — цитирует РИА Новости Ракову.

Об этом она сказала в ходе Московского международного онкологического форума.

Ранее директор ГБУЗ «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы» Алексей Безымянный сообщил, что более 23 тыс. человек проверили состояние своего здоровья в павильонах «Здоровая Москва», которые открылись в 46 парках города 11 мая.

Как отмечает сайт «Аргументы и факты», московская программа проверки в павильонах «Здоровая Москва» позволяет обследовать лёгкие, ЖКТ, щитовидную железу, кожу, сердце, глаза, другие органы и системы организма.