Ракова высказалась об ответственности тех, кто не хочет заниматься здоровьем

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова высказала мнение, что человек, систематически не занимающийся своим здоровьем, должен нести ответственность, в том числе финансовую.
Ракова высказалась об ответственности тех, кто не хочет заниматься здоровьем
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично какую-то ответственность, в том числе финансовую, за это должен нести», — цитирует РИА Новости Ракову.

Об этом она сказала в ходе Московского международного онкологического форума.

Ранее директор ГБУЗ «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы» Алексей Безымянный сообщил, что более 23 тыс. человек проверили состояние своего здоровья в павильонах «Здоровая Москва», которые открылись в 46 парках города 11 мая.

Как отмечает сайт «Аргументы и факты», московская программа проверки в павильонах «Здоровая Москва» позволяет обследовать лёгкие, ЖКТ, щитовидную железу, кожу, сердце, глаза, другие органы и системы организма.

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