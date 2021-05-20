Ракова высказалась об ответственности тех, кто не хочет заниматься здоровьем
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- АГН «Москва»
«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично какую-то ответственность, в том числе финансовую, за это должен нести», — цитирует РИА Новости Ракову.
Об этом она сказала в ходе Московского международного онкологического форума.
Ранее директор ГБУЗ «Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы» Алексей Безымянный сообщил, что более 23 тыс. человек проверили состояние своего здоровья в павильонах «Здоровая Москва», которые открылись в 46 парках города 11 мая.
Как отмечает сайт «Аргументы и факты», московская программа проверки в павильонах «Здоровая Москва» позволяет обследовать лёгкие, ЖКТ, щитовидную железу, кожу, сердце, глаза, другие органы и системы организма.