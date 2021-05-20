В Кировской области выявили заражённую птичьим гриппом партию мяса

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Управление Россельхознадзора по Кировской области сообщает о выявлении птичьего гриппа в привезённой из Самарской области птицеводческой продукции. Заражённая партия мяса курицы допущена на изготовление варёной колбасы.
В Кировской области выявили заражённую птичьим гриппом партию мяса
  • Pixabay

Об этом сообщает progorod43.

Продукция Тимашевской птицефабрики поступила на мясоперерабатывающее предприятие в Слободском районе. По результатам исследований, в одной из четырёх партий весом 4,5 т был выявлен вирус гриппа.

Под контролем ветеринарной службы заражённая партия допущена в переработку на варёную колбасу, так как технологический режим её изготовления обеспечивает полную инактивацию вируса.

В магазины Кировской области продукция из данной партии не поставлялась.

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в Новой Москве выявили партию заражённых томатов из Туркменистана.

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