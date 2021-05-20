В Кировской области выявили заражённую птичьим гриппом партию мяса
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Об этом сообщает progorod43.
Продукция Тимашевской птицефабрики поступила на мясоперерабатывающее предприятие в Слободском районе. По результатам исследований, в одной из четырёх партий весом 4,5 т был выявлен вирус гриппа.
Под контролем ветеринарной службы заражённая партия допущена в переработку на варёную колбасу, так как технологический режим её изготовления обеспечивает полную инактивацию вируса.
В магазины Кировской области продукция из данной партии не поставлялась.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в Новой Москве выявили партию заражённых томатов из Туркменистана.