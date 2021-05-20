Объём госпитализации онкобольных в Москве вырос на 30% в условиях пандемии
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«За прошедший год объём госпитализации лучевой терапии, химиотерапии не уменьшился в Москве, а, наоборот, значительно увеличился», — сказал Собянин.
По его словам, это означает, что удалось преодолеть вызов пандемии, дав при этом нормальную плановую и экстренную возможность работы всей системе здравоохранения.
Как отметил Собянин, несмотря на трудности, связанные с пандемией, в городе продолжается модернизация и реформирование онкологической помощи.
Так, за последнее время на базе крупнейших столичных стационаров организовано шесть многопрофильных онкоцентров.
Уточняется, что форум будет работать 20—21 мая. В его рамках запланировано более 90 дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям онкологии, а также открытые лекции.
Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в беседе с URA.RU напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце.