Объём госпитализации онкобольных в Москве вырос на 30% в условиях пандемии

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Объём госпитализации онкологических больных в Москве вырос на 30% в условиях пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин на открытии Московского международного онкологического форума.
Объём госпитализации онкобольных в Москве вырос на 30% в условиях пандемии
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«За прошедший год объём госпитализации лучевой терапии, химиотерапии не уменьшился в Москве, а, наоборот, значительно увеличился», — сказал Собянин.

По его словам, это означает, что удалось преодолеть вызов пандемии, дав при этом нормальную плановую и экстренную возможность работы всей системе здравоохранения.

Как отметил Собянин, несмотря на трудности, связанные с пандемией, в городе продолжается модернизация и реформирование онкологической помощи.

Так, за последнее время на базе крупнейших столичных стационаров организовано шесть многопрофильных онкоцентров.

Уточняется, что форум будет работать 20—21 мая. В его рамках запланировано более 90 дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям онкологии, а также открытые лекции.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев в беседе с URA.RU напомнил о вреде слишком частого пребывания на солнце.

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