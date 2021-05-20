В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Удмуртии зарегистрировали 47 случаев COVID-19, заявили в пресс-службе главы и правительства республики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Выписаны 47 пациентов. Прививку от коронавируса сделали 106 587 жителей, из них 82 291 получил второй компонент.

Также стало известно, что в Кировской области начал работу круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным на 19 мая, первым компонентом вакцины в области привиты 151 тыс. человек.

Ранее профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.