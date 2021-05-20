В Приморье вручили награды медикам за вклад в борьбу с COVID-19
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Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на региональное правительство.
Трутнев поблагодарил медработников за качественную и ответственную работу.
Согласно указу президента России, наград удостоены сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае.
Орден Пирогова получила заведующая эпидемиологическим отделением Галина Захарова, врач-вирусолог Валентина Кожан и заведующая лабораторией Марина Просянникова. Лаборант Наталья Христич награждена медалью Луки Крымского.
В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.