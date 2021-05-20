В Приморье вручили награды медикам за вклад в борьбу с COVID-19

В Приморском крае вручили государственные награды медикам за вклад в борьбу с COVID-19. Церемонию провёл полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

© РИА Новости / Илья Питалев