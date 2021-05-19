Вирусолог прокомментировал ситуацию в Турции
- globallookpress.com
«Конечно, пандемия за три месяца не закончится. И при всём безудержном желании отдыхать в Турции, пока что это направление не является безопасным», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, можно рассматривать другие направления для отдыха. Из ближайших стран он рекомендовал Грецию, которая открыла границы и где сейчас благоприятная ситуация с COVID-19.
«Но ситуация может меняться очень быстро, фактически в ручном режиме. Например, Южная Африка ещё месяц назад рассматривалась как надёжное направление, сейчас она уже так не рассматривается, и, соответственно, перелёты в Танзанию были запрещены», — пояснил Викулов.
Ранее сообщалось, что российская авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона.
Авиакомпания «Аэрофлот» также отменила большинство рейсов в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух полётов в неделю в Стамбул.
Как сообщало kp.ru, эксперты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные туристические направления России летом 2021 года.