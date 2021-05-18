S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона

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Российская авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.
S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона
  • РИА Новости

«S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021, поскольку по данному направлению сохраняется неопределённость», — сказали в компании.

Там отметили, что будут готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется и авиасообщение будет восстановлено.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» отменил большинство рейсов в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух полётов в неделю в Стамбул.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там ситуации с коронавирусом. Российская делегация поедет в страну для оценки обстановки.

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