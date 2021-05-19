В Петербурге провели 18 333 теста на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге провели 18 333 теста на COVID-19 за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Также обработано 12 952 обращения, которые поступили в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Кроме того, стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 302 615 человек (+6013 за сутки), передаёт «Реальное время» со ссылкой на республиканский Минздрав. Второй компонент получили 213 956 жителей.

Ранее профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.