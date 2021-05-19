В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru.
Всего заболели 54 080 жителей, вылечились 51 209. С начала пандемии в регионе провели почти 1,8 млн тестов на коронавирус.
Также стало известно, что в Кировской области за сутки выявили 58 случаев COVID-19, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.
На лечении в больницах находятся 1014 пациентов, дома — 1432. Выписаны за последние 24 часа 189 жителей.
Ранее профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.