В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Ставропольском крае зарегистрировали 59 случаев инфицирования COVID-19, заявил губернатор Владимир Владимиров. Выздоровели 68 пациентов.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

Всего заболели 54 080 жителей, вылечились 51 209. С начала пандемии в регионе провели почти 1,8 млн тестов на коронавирус.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки выявили 58 случаев COVID-19, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в больницах находятся 1014 пациентов, дома — 1432. Выписаны за последние 24 часа 189 жителей.

Ранее профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.

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