В Госдуме назвали логичным решением денонсацию Договора по открытому небу

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил в беседе с RT решение нижней палаты парламента поддержать денонсацию Россией Договора по открытому небу.

«Договор в общих чертах предполагал взаимное право государств, которые входят в этот договор, на мониторинг территории друг друга при помощи самолётов-разведчиков. США (как один из основных участников этого договора, как и Российская Федерация) в одностороннем порядке вышли из этого договора. Для того чтобы не оставлять право сателлитам, союзникам по блоку НАТО, входящим в этот договор, продолжать мониторить территорию Российской Федерации (а односторонний выход США нас лишает такого права — мониторить территорию США), Россия приняла абсолютно логичное, взвешенное и грамотное решение в интересах своей национальной безопасности о выходе из данного договора», — пояснил депутат.

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в среду, 19 мая, поддержали выход России из Договора по открытому небу. Соответствующий документ внёс в ГД президент России Владимир Путин.

18 мая комитет Госдумы по международным делам одобрил законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).