Эндокринолог дал советы по сохранению здоровья в жару

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев дал советы по сохранению здоровья в жару.

«Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару стоит избегать нахождения под прямыми солнечными лучами, дабы не допустить перегрева. Одеваться лучше по погоде — в лёгкую, дышащую одежду», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, самое главное — не допускать обезвоживания. Как отметил Калинчев, обязательно нужно брать с собой питьевую воду и не забывать её пить.

Он также советует людям с заболеваниями сердца скорректировать лечение у своего врача.

Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.