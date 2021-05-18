Врач дал советы по занятиям спортом в жаркую погоду

Президент российского медицинского общества, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов дал советы по занятиям спортом в жаркую погоду.

«Физические нагрузки в жаркую погоду связаны с определёнными рисками. Возможно нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. Может случиться перегрев, так называемый солнечный удар», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в жаркую погоду организм теряет больше жидкости, поэтому нужно её постоянно восполнять.

«Даже если просто ходить, а не бегать, нужно постоянно иметь доступ к воде», — уточнил Ачкасов.

Он также выразил мнение, что не стоит совмещать физические нагрузки с нахождением на солнце.

«В целом заниматься спортом можно и нужно, но лучше делать это в утренние и вечерние часы, когда нет такой высокой температуры и высокого солнечного излучения», — рекомендует эксперт.

Как добавил Ачкасов, обязательно следует покрывать голову.

Ранее доктор медицинских наук врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с телеканалом «360» рассказал о мерах безопасности в 30-градусную жару.