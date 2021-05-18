Врач дал советы по занятиям спортом в жаркую погоду
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«Физические нагрузки в жаркую погоду связаны с определёнными рисками. Возможно нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. Может случиться перегрев, так называемый солнечный удар», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, в жаркую погоду организм теряет больше жидкости, поэтому нужно её постоянно восполнять.
«Даже если просто ходить, а не бегать, нужно постоянно иметь доступ к воде», — уточнил Ачкасов.
Он также выразил мнение, что не стоит совмещать физические нагрузки с нахождением на солнце.
«В целом заниматься спортом можно и нужно, но лучше делать это в утренние и вечерние часы, когда нет такой высокой температуры и высокого солнечного излучения», — рекомендует эксперт.
Как добавил Ачкасов, обязательно следует покрывать голову.
Ранее доктор медицинских наук врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с телеканалом «360» рассказал о мерах безопасности в 30-градусную жару.