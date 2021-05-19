Опрос: треть россиян откладывают часть своей зарплаты

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Александра Самсоненко
Сервис по поиску персонала «Работа.ру» выяснил, сколько жителей России откладывают часть своей зарплаты и на что они копят. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Опрос: треть россиян откладывают часть своей зарплаты
  • РИА Новости

35% респондентов отметили, что откладывают часть доходов для накоплений. При этом 18% опрошенных указали, что откладывают до 10% доходов, 11% — 10—30% доходов, 4% — 30—50%, а 2% — более 50% от зарплаты.

11% респондентов отметили, что намерены потратить часть накоплений на отпуск этим летом. По 8% жителей России запланировали приобретение квартиры или автомобиля.

Ещё 7% потратят отложенные средства на покупку нового смартфона или ноутбука, а 6% приобретут бытовую технику. 61% опрошенных указали, что не планируют никаких крупных трат в ближайшее время.

В варианте «Другое» респонденты отмечали, что копят на медицинское лечение или дорогостоящие процедуры, а также откладывают деньги на ремонт и строительство.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Ранее стало известно, что россиянину, чтобы чувствовать себя счастливым, в среднем требуется 173 тыс. рублей в месяц.

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