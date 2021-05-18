Минсельхоз не планирует продлевать соглашения по ценам на сахар и масло

Соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло не планируется продлевать, говорится в сообщении Минсельхоза.

«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на 1 кг сахара и 1 л масла, реализованные на предприятиях розничной торговли, будут сохранены», — сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая подготовить прогноз возможных рисков роста цен для населения страны.

Российское правительство продлило срок действия соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до июня, а на подсолнечное масло — до октября.

Бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, на какие продукты цена снизится в ближайшее время. В беседе с «Вечерней Москвой» он выразил мнение, что «подешеветь может прежде всего сезонная растениеводческая продукция: клубника, черешня».