В кабмине поручили представить прогноз рисков роста цен для населения

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая подготовить прогноз возможных рисков роста цен для населения страны, сообщает пресс-служба кабмина.
В кабмине поручили представить прогноз рисков роста цен для населения
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Соответствующее поручение дано по итогам совещания Белоусова по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.

В ходе обсуждения представители Минсельхоза и Минпромторга рассказали о принимаемых мерах по стабилизации цен на сахар, подсолнечное масло, свинину, курицу и яйца, а также о предложениях по формированию прогнозной оценки рисков роста цен на внутреннем рынке.

«Белоусов по итогам обсуждения поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая представить... графические формы представления этих данных и сформировать целевые значения цен на социально значимые товары, исходя из оценки колебаний мировых цен», — говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, ответственным ведомствам поручено до 21 мая представить прогноз на восемь недель относительно оценки влияния ценовой ситуации на мировом рынке на изменение цен на социально значимые товары в России.

Ранее правительство сообщило о постепенной стабилизации цен на продукты.

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