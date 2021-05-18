В кабмине поручили представить прогноз рисков роста цен для населения

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая подготовить прогноз возможных рисков роста цен для населения страны, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующее поручение дано по итогам совещания Белоусова по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары.

В ходе обсуждения представители Минсельхоза и Минпромторга рассказали о принимаемых мерах по стабилизации цен на сахар, подсолнечное масло, свинину, курицу и яйца, а также о предложениях по формированию прогнозной оценки рисков роста цен на внутреннем рынке.

«Белоусов по итогам обсуждения поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу до 21 мая представить... графические формы представления этих данных и сформировать целевые значения цен на социально значимые товары, исходя из оценки колебаний мировых цен», — говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, ответственным ведомствам поручено до 21 мая представить прогноз на восемь недель относительно оценки влияния ценовой ситуации на мировом рынке на изменение цен на социально значимые товары в России.

Ранее правительство сообщило о постепенной стабилизации цен на продукты.