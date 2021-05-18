Офтальмолог дала советы по выбору солнцезащитных очков

Врач-офтальмолог, главный врач Клиники доктора Шиловой, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова дала советы по выбору солнцезащитных очков.

«У людей очень часто создаётся ощущение, что чем темнее очки, тем они лучше защищают от ультрафиолета. Это ложное мнение. Потому что очки могут быть полностью чёрными и пропускать ультрафиолет», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в таком случае очки могут представлять опасность, так как под тёмными линзами расширяется зрачок, и ультрафиолетовые лучи свободно проникают в глубокие оптические среды.

Как отметила Шилова, при выборе очков необходимо обращать внимание на степень защиты от излучений.

«400 — это максимальная степень защиты. То есть глаза будут на 100% защищены от ультрафиолетовых лучей этими линзами», — пояснила она.

По степени затемнения линзы делятся на четыре категории — первая и вторая рекомендуются для ношения в городских условиях, они более светлые, а третья и четвёртая предназначены для ношения у моря или в горах.

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