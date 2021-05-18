Офтальмолог дала советы по выбору солнцезащитных очков

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Врач-офтальмолог, главный врач Клиники доктора Шиловой, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова дала советы по выбору солнцезащитных очков.
Офтальмолог дала советы по выбору солнцезащитных очков
  • Pixabay

«У людей очень часто создаётся ощущение, что чем темнее очки, тем они лучше защищают от ультрафиолета. Это ложное мнение. Потому что очки могут быть полностью чёрными и пропускать ультрафиолет», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в таком случае очки могут представлять опасность, так как под тёмными линзами расширяется зрачок, и ультрафиолетовые лучи свободно проникают в глубокие оптические среды.

Как отметила Шилова, при выборе очков необходимо обращать внимание на степень защиты от излучений.

«400 — это максимальная степень защиты. То есть глаза будут на 100% защищены от ультрафиолетовых лучей этими линзами», — пояснила она.

По степени затемнения линзы делятся на четыре категории — первая и вторая рекомендуются для ношения в городских условиях, они более светлые, а третья и четвёртая предназначены для ношения у моря или в горах.

Ранее доктор медицинских наук врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с телеканалом «360» рассказал о мерах безопасности в 30-градусную жару.

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