Офтальмолог дала советы по выбору солнцезащитных очков
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«У людей очень часто создаётся ощущение, что чем темнее очки, тем они лучше защищают от ультрафиолета. Это ложное мнение. Потому что очки могут быть полностью чёрными и пропускать ультрафиолет», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, в таком случае очки могут представлять опасность, так как под тёмными линзами расширяется зрачок, и ультрафиолетовые лучи свободно проникают в глубокие оптические среды.
Как отметила Шилова, при выборе очков необходимо обращать внимание на степень защиты от излучений.
«400 — это максимальная степень защиты. То есть глаза будут на 100% защищены от ультрафиолетовых лучей этими линзами», — пояснила она.
По степени затемнения линзы делятся на четыре категории — первая и вторая рекомендуются для ношения в городских условиях, они более светлые, а третья и четвёртая предназначены для ношения у моря или в горах.
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