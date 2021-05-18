В Краснодарском крае зарегистрировали 90 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 90 случаев коронавируса.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 47 202. Выписаны 42 044 жителя.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Татарстане выявили 31 случай COVID-19, передаёт «Реальное время». Всего в республике заболели 21 074 человека.

Ранее профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.