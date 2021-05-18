В Краснодарском крае зарегистрировали 90 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших достигло 47 202. Выписаны 42 044 жителя.
Также стало известно, что за последние 24 часа в Татарстане выявили 31 случай COVID-19, передаёт «Реальное время». Всего в республике заболели 21 074 человека.
Ранее профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.