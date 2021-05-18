В Краснодарском крае зарегистрировали 90 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 90 случаев коронавируса.
В Краснодарском крае зарегистрировали 90 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 47 202. Выписаны 42 044 жителя.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Татарстане выявили 31 случай COVID-19, передаёт «Реальное время». Всего в республике заболели 21 074 человека.

Ранее профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.

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