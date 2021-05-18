Школу в Казани эвакуировали после письма от «сообщника Галявиева»

Казанскую школу № 67 эвакуировали после письма от человека, назвавшего себя сообщником напавшего на гимназию № 175 Ильназа Галявиева. Об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди.

«На почту школы сегодня до уроков пришло письмо, его прочитали, как начался рабочий день. Сразу же были приняты все меры, которые полагаются, была произведена эвакуация детей, было сообщено в правоохранительные органы», — сказал он ТАСС.

По его словам, 359 детей и 27 сотрудников учебного заведения разместили в соседней школе, там работают психологи.

В пресс-службе городской мэрии проинформировали, что к настоящему времени сотрудники правоохранительных органов завершили проверку: вызов оказался ложным.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан и позднее арестован. Он полностью признал вину.