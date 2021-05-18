Собянин открыл кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минздрава Михаил Мурашко открыли в Москве кадровый центр Департамента здравоохранения столицы.
Собянин открыл кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы
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Как передаёт «Москва 24», в центре столичные врачи будут подтверждать свои знания.

«Процесс очень сложный, непростой, необходимо выработать базу тестирования, требования к навыкам врачей. Процесс запущен, и я думаю, что в течение года это будет один из лучших центров в нашей стране, очень необходимый для московского здравоохранения, повышения его качества, что напрямую, конечно, связано со здоровьем москвичей», — сказал мэр.

В январе НСН сообщала, что Сергей Собянин посетил новую подстанцию скорой помощи, построенную в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке.

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