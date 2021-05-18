Губернатор оценил состояние пострадавших при ЧП с вертолётом под Архангельском

Пострадавшие при крушении вертолёта под Архангельском находятся в состоянии средней степени тяжести, они доставлены в архангельскую областную больницу. Об этом сообщил глава Архангельской области Александр Цыбульский.

«Пострадавшие при крушении вертолёта в Архангельской области доставлены в архангельскую областную клиническую больницу. Сейчас ими занимаются врачи. Оба пациента — мужчины, одному из них 46, второму 47 лет», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что в Архангельской области один человек погиб и двое пострадали в результате падения вертолёта Robinson.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть человека).