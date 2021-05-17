Один человек погиб в результате падения вертолёта в Архангельской области

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В Архангельской области один человек погиб и двое пострадали в результате падения вертолёта Robinson. Ещё один человек пропал без вести.
Один человек погиб в результате падения вертолёта в Архангельской области
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом информирует пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что в 21:25 мск поступила информация о падении вертолёта в районе острова Мудьюг Архангельской области. Вертолёт вылетел из аэропорта Васьково.

«В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести», — говорится в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека).

Ранее в Татарстане два человека погибли в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта.

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