При жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Татарстане погибли два человека

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В Татарстане в результате аварии погибли два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолёта. Инцидент произошёл около села Калейкино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
При жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Татарстане погибли два человека
  • РИА Новости

«Вблизи села Калейкино совершил жёсткую посадку самодельный самолёт типа «Ермак». Погибли два человека, находившиеся на его борту», — сказали агентству.

По данным Приволжского следственного управления на транспорте СК, авария произошла в 12:30, на борту находились двое.

Причина аварии устанавливается.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2 на Камчатке, в результате которого, по предварительной информации, погибли два человека.

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