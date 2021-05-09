При жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Татарстане погибли два человека

В Татарстане в результате аварии погибли два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолёта. Инцидент произошёл около села Калейкино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

РИА Новости

«Вблизи села Калейкино совершил жёсткую посадку самодельный самолёт типа «Ермак». Погибли два человека, находившиеся на его борту», — сказали агентству. По данным Приволжского следственного управления на транспорте СК, авария произошла в 12:30, на борту находились двое. Причина аварии устанавливается. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2 на Камчатке, в результате которого, по предварительной информации, погибли два человека.