При жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Татарстане погибли два человека
- РИА Новости
«Вблизи села Калейкино совершил жёсткую посадку самодельный самолёт типа «Ермак». Погибли два человека, находившиеся на его борту», — сказали агентству.
По данным Приволжского следственного управления на транспорте СК, авария произошла в 12:30, на борту находились двое.
Причина аварии устанавливается.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2 на Камчатке, в результате которого, по предварительной информации, погибли два человека.