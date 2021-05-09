На Камчатке возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2

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Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2 на Камчатке, в результате которого, по предварительной информации, погибли два человека.

«В ходе поисковых мероприятий воздушное судно обнаружено в труднодоступной местности. По предварительной информации, находившиеся в нём люди погибли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России», — приводит ТАСС сообщение Дальневосточного следственного управления на транспорте.

Отмечается, что следователи выехали на место ЧП.

Ранее спасатели обнаружили на Камчатке обгоревшие части пропавшего ранее вертолёта Ми-2.

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