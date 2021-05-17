Пульмонолог дал советы по защите лёгких во время пандемии

Врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.

Об этом сообщает Nation News.

«Алкоголь и курение замедляют работу специальных «ресничек», находящихся в носоглотке, что благоприятствует проникновению в дыхательную систему бактерий и создаёт условия для их размножения. А это, в свою очередь, делает лёгкие человека более восприимчивыми к пневмониям и другим вирусным заболеваниям», — заявил эксперт.

Как отметил Новиков, для здоровья лёгких необходимо соблюдать обильный питьевой режим. Также нужно внимательно относиться к своему питанию. Эксперт советует включить в рацион продукты с высоким содержанием витаминов и антиоксидантов, богатых Омега-3.

«В период пандемии в еженедельное меню человека должны входить яблоки, лосось, зелёный чай и чёрный кофе, сырые семена и орехи, брокколи, цветная и брюссельская капуста, апельсины, тыква, а также чеснок», — полагает Новиков.

Если человек уже переболел COVID-19, то его лёгким понадобится внешняя помощь для восстановления, независимо от тяжести перенесённого заболевания, добавил пульмонолог.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.