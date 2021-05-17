Специалист оценил последствия возможных мер Роскомнадзора в отношении YouTube и Facebook

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с RT предположил, как возможные ограничения со стороны Роскомнадзора в отношении YouTube и Facebook скажутся на работе площадок.

«Если такие меры (замедление работы, как в ситуации с Twitter. — RT) будут применены к YouTube и Facebook, то для них это будет довольно сильным ударом. Не забывайте, что Facebook — это ещё и Instagram», — отметил Зыков.



Он напомнил, что Facebook предоставляет другим площадкам множество возможностей, например, авторизоваться через свой сайт или отправлять комментарии к себе на страницу.

«Соответственно, это будет серьёзная проблема ещё и для многих российских интернет-ресурсов», — объяснил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что замедление Twitter дало свои плоды.

«Если YouTube и Facebook не одумаются, то их тоже замедлят. Это, в свою очередь, будет очень серьёзным ударом по пользователям», — добавил Зыков.

Специалист отметил, что люди уже привыкли пользоваться этими социальными сетями и будут искать какие-либо альтернативные ресурсы. По его словам, сегодня это «ВКонтакте», Rutube и «Яндекс.Дзен», возможно, ТikTok.

По его мнению, если Роскомнадзор примет решение ввести рестрикции в отношении YouTube и Facebook, то эта «история будет гораздо более громкой», чем история с Twitter.

«Но хочется верить, что до этого не дойдёт и площадки всё-таки будут выполнять требования надзорного органа, как того требует российское законодательство», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор частично снял замедление трафика с сервиса микроблогов Twitter в связи с тем, что тот частично выполнил требования ведомства.

Как уточнялось, речь идёт в том числе об удалении запрещённых материалов.

В то же время сообщалось, что Роскомнадзор выявил случаи размещения противоправных материалов в других соцсетях, в том числе в Facebook и YouTube.

В случае если эти платформы не примут соответствующие меры, к ним могут быть применены те же санкции, что к Twitter, предупредили в ведомстве.