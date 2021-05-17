Роскомнадзор выявил противоправные материалы в Facebook и YouTube

Роскомнадзор сообщил, что выявил случаи размещения противоправных материалов в Facebook и YouTube. Регулятор предупредил, что в случае, если платформы не предпримут меры, к ним могут быть применены санкции.

«Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что в том случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, «к ним могут быть применены аналогичные санкции», как в отношении Twitter.

10 марта Роскомнадзор принял меры по замедлению трафика Twitter из-за выявления в микроблоге противоправной информации. Затем было решено продлить эти меры.

17 мая Роскомнадзор частично снял замедление трафика с Twitter в связи с удалением модераторами соцсети свыше 91% запрещённой информации.