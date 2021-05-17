В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО напавшего на школу в Казани

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев содержится в одиночной камере. Об этом RT сообщил секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

«Ильназ Галявиев помещён в одиночную камеру СИЗО Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением. Жалоб на условия содержания у него нет», — сказал правозащитник.

Он уточнил, что члены ОНК видели арестованного при проверке изолятора.

С Галявиевым проводятся следственные действия, и ожидается, что вскоре он будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского, добавил Мельников.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

По данным следствия, Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.