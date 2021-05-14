Источник: устроившего стрельбу в казанской школе доставят в московский НИИ им. Сербского

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев будет доставлен в Москву для прохождения психолого-криминалистической экспертизы, её проведут в НИИ им. Сербского. Об этом сообщил RT источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, Галявиева доставят в психиатрическое отделение московского СИЗО «Бутырка», а затем отправят в НИИ им. Сербского.

Ранее ректор Татарского института содействия бизнесу Нэлла Прусс рассказала, что Галявиев предлагал студенту колледжа при этом институте вступить в секту.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.