Источник: устроившего стрельбу в казанской школе доставят в московский НИИ им. Сербского
- РИА Новости
По словам собеседника, Галявиева доставят в психиатрическое отделение московского СИЗО «Бутырка», а затем отправят в НИИ им. Сербского.
Ранее ректор Татарского института содействия бизнесу Нэлла Прусс рассказала, что Галявиев предлагал студенту колледжа при этом институте вступить в секту.
11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.
Подозреваемый Ильназ Галявиев 2001 года рождения был задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.
Галявиев полностью признал вину. Суд арестовал его.