В Мурманской области выявили 35 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в Мурманской области зарегистрировали 35 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 50 777.
В Мурманской области выявили 35 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный штаб.

Всего выздоровели 47 938 жителей. На лечении находятся 1619 пациентов.

Также стало известно, что в Башкирии за последние 24 часа выявили 90 случаев коронавируса, передаёт mkset.ru. Об эпидемиологической обстановке рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С начала пандемии в республике заболели 36 950 жителей. В стационарах лечатся 130 пациентов, ещё 1700 лечатся амбулаторно.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России профессор Галина Иванова назвала срок восстановления дыхательной функции после COVID-19.

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