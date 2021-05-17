В Мурманской области выявили 35 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Мурманской области зарегистрировали 35 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 50 777.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный штаб.

Всего выздоровели 47 938 жителей. На лечении находятся 1619 пациентов.

Также стало известно, что в Башкирии за последние 24 часа выявили 90 случаев коронавируса, передаёт mkset.ru. Об эпидемиологической обстановке рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С начала пандемии в республике заболели 36 950 жителей. В стационарах лечатся 130 пациентов, ещё 1700 лечатся амбулаторно.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России профессор Галина Иванова назвала срок восстановления дыхательной функции после COVID-19.