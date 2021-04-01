Профессор назвала срок восстановления дыхательной функции после COVID-19

Дыхательную функцию у пациента после коронавируса рекомендуется восстанавливать не менее 12 недель. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова.

«Сейчас международные рекомендации говорят о том, что восстанавливать только дыхательную функцию нужно не меньше 12 недель», — заявила она в интервью газете «Известия».

По словам Ивановой, у пациентов с тяжёлой формой болезни часто сохраняется кислородная зависимость.

«Даже после выписки они хуже переносят нагрузки. Эти пациенты характеризуют своё состояние так: «Я ничего не могу, у меня ни на что нет сил», — отметила профессор.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.