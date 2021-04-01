Профессор назвала срок восстановления дыхательной функции после COVID-19

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Дыхательную функцию у пациента после коронавируса рекомендуется восстанавливать не менее 12 недель. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, профессор Галина Иванова.
Профессор назвала срок восстановления дыхательной функции после COVID-19
  • Reuters

«Сейчас международные рекомендации говорят о том, что восстанавливать только дыхательную функцию нужно не меньше 12 недель», — заявила она в интервью газете «Известия».

По словам Ивановой, у пациентов с тяжёлой формой болезни часто сохраняется кислородная зависимость.

«Даже после выписки они хуже переносят нагрузки. Эти пациенты характеризуют своё состояние так: «Я ничего не могу, у меня ни на что нет сил», — отметила профессор.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, кандидат медицинских наук, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

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