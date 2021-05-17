В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Тверской области выявили 73 случая коронавируса. Выздоровели 18 человек.
В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

За всё время пандемии заболели 41 105 жителей, выписаны 38 665. В настоящее время 1476 пациентов изолированы, находятся под постоянным наблюдением специалистов.

Также стало известно, что за минувшие 24 часа у 136 жителей Нижегородской области подтвердился COVID-19, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего подтверждено 116 113 случаев коронавируса. Выздоровели 111 382 пациента, в том числе 99 за последние сутки.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России профессор Галина Иванова назвала срок восстановления дыхательной функции после COVID-19.

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