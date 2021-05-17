В Ульяновской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Ульяновской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает mosaica.ru.

По данным регионального Минздрава, на 17 мая первым компонентом привиты 112 602 жителя. Полностью завершили вакцинацию 89 897.

На данный момент в области работают 42 пункта вакцинации в медучреждениях и семь мобильных пунктов.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.