В Ульяновской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Ульяновской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса.
В Ульяновской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Абид Мажар

Об этом сообщает mosaica.ru.

По данным регионального Минздрава, на 17 мая первым компонентом привиты 112 602 жителя. Полностью завершили вакцинацию 89 897.

На данный момент в области работают 42 пункта вакцинации в медучреждениях и семь мобильных пунктов.

В феврале зампред комитета Совета Федерации по соцполитике, заслуженный врач России кандидат медицинских наук Татьяна Кусайко в беседе с ФАН дала советы по реабилитации для переболевших COVID-19.

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