В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

За сутки в Кировской области зарегистрировали 57 случаев коронавируса.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в инфекционных больницах находятся 1087 человек, на дому лечатся 1625 пациентов. Выписан за последние 24 часа 41 выздоровевший.

Также стало известно, что в Краснодарском крае выявили 91 случай COVID-19 за сутки, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на оперштаб. С начала пандемии в регионе заболели 47 112 жителей, выписаны 41 893.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России профессор Галина Иванова назвала срок восстановления дыхательной функции после COVID-19.