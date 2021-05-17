В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Кировской области зарегистрировали 57 случаев коронавируса.
В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
  • AFP

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в инфекционных больницах находятся 1087 человек, на дому лечатся 1625 пациентов. Выписан за последние 24 часа 41 выздоровевший.

Также стало известно, что в Краснодарском крае выявили 91 случай COVID-19 за сутки, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на оперштаб. С начала пандемии в регионе заболели 47 112 жителей, выписаны 41 893.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России профессор Галина Иванова назвала срок восстановления дыхательной функции после COVID-19.

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